Turchia mongolfiere precipitano in Cappadocia | pilota muore impigliato nelle corde 31 turisti feriti

Una tragica giornata in Cappadocia: due mongolfiere si schiantano a causa di improvvisi cambiamenti di vento, provocando la morte del pilota e il ferimento di 31 turisti. Un incidente che scuote il cuore di questa celebre meta turistica, lasciando dietro di sé domande sulla sicurezza delle attività in mongolfiera. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure adottate per garantire la sicurezza dei futuri voli.

Due mongolfiere sono precipitate in Cappadocia, Turchia, causando la morte del pilota rimasto impigliato nelle corde e il ferimento di 31 turisti indonesiani e indiani. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nella Valle di Ihlara durante atterraggi d’emergenza per improvvisi cambi di vento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

