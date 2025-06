Turchia mongolfiere precipitano in Cappadocia | pilota muore impigliato nelle corde 19 turisti feriti

Un tragico incidente scuote la pittoresca Cappadocia: due mongolfiere precipitano durante un volo, causando un grave bilancio di vittime e feriti. Un pilota rimane intrappolato nelle corde e perde la vita, mentre 19 turisti sono rimasti feriti. La regione, famosa per i paesaggi mozzafiato, si trova ora al centro di un'indagine approfondita.

Due mongolfiere sono precipitate nella regione turca della Cappadocia durante un volo dalla Valle di Ihlara. Un pilota ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato nelle corde durante un atterraggio d'emergenza causato da forti venti. Altri 19 turisti indonesiani sono rimasti feriti. Le autorità stanno indagando sull'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

