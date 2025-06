Turchia | cadono 2 mongolfiere in Cappadocia un morto e 31 feriti

Un incidente drammatico scuote la pittoresca Cappadocia: due mongolfiere sono precipitate, causando una vittima e 31 feriti. Un evento che solleva molte domande sulla sicurezza di questa amata attrazione turistica. Mentre le autorità investigano sulle cause, il mondo si interroga su quanto sia fragile anche l’incanto di un panorama così mozzafiato. La tragedia di oggi ci ricorda l’importanza di garantire la sicurezza in ogni avventura.

Milano, 15 giu. (LaPresseAP) – Due mongolfiere sono precipitate oggi in Cappadocia, nella Turchia centrale, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella valle di Ihlara, nella provincia di Aksaray, riportano l’agenzia di stampa privata Ilhas News Agency e altri media. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Secondo la tv turca Ntv Haber, la persona morta nell’incidente sarebbe un pilota e i feriti sarebbero turisti provenienti da Indonesia e India. I giri in mongolfiera sono un’attivitĂ turistica molto popolare nella Turchia centrale, zona costellata di antiche chiese scavate nella roccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia: cadono 2 mongolfiere in Cappadocia, un morto e 31 feriti

In questa notizia si parla di: turchia - mongolfiere - cappadocia - feriti

Incidente in Cappadocia, mongolfiera con 20 turisti si schianta a terra: nessun ferito; Turchia: incidente 3 mongolfiere, feriti; Cappadocia, cade mongolfiera turistica nell'area dei Camini delle Fate: un morto.

Mongolfiera piena di turisti si schianta a terra, l'incidente in Cappadocia: cosa è successo - A hot air #balloon making a #tour over #Cappadocia with 20 #foreign #tourists was blown ... Riporta leggo.it