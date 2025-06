Tulips’ in liquidazione. Dipendenti ridotti da 80 a 20.

Tulips, la società innovativa nata a Cesena nel 2016, ha rivoluzionato il modo di fare la spesa a domicilio. Con oltre 320 soci e un modello già affermato, si appresta a una fase di ristrutturazione significativa: i dipendenti sono stati ridotti da 80 a 20. Questa trasformazione segna un nuovo capitolo, dimostrando come l’adattamento alle sfide possa aprire nuove opportunità di crescita e innovazione.

Sono oltre 320 i soci di Tulips, la società per azioni creata a fine 2016 da Enrico Martini e Mattia Mordenti, due giovani cesenati che avevano avuto l’idea di organizzarsi per recapitare la spesa a domicilio. Un’idea semplice ma efficace: si ordina online o per telefono e poche ore dopo la spesa viene consegnata. I proventi sono di due tipi: se l’importo totale della spesa è elevato, l’azienda si accontenta della percentuale riconosciuta dal produttore o commerciante presso il quale ha acquistato la merce, se l’importo è modesto il cliente paga un sovrapprezzo. Martini e Mordenti, che allora avevano 25 anni ed erano freschi di laurea partono con 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it