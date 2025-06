Tuffarsi negli anni Venti accompagnati dall’arte di Tamara De Lempicka

Preparatevi a un viaggio affascinante nel cuore degli anni Venti, guidati dall’arte inconfondibile di Tamara de Lempicka. Questa mattina alle 10.30, presso la Pinacoteca Civica in via Diaz, un concerto letterario multimediale vi condurrà tra musica, parole e immagini, creando un’esperienza multisensoriale indimenticabile. Non perdete l’occasione di scoprire il mondo vibrante e audace di questa straordinaria artista. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

Si terrà questa mattina alle 10.30 presso la pinacoteca civica in via Diaz il concerto letterario multimediale della durata di settanta minuti nel quale l'esecuzione musicale sarà il filo conduttore per la presentazione della figura della pittrice polacca Tamara de Lempicka: un pianista jazz, due voci narranti e la proiezione di immagini faranno immergere l'ascoltatore in un'esperienza sensoriale per ascoltare, ammirare, riflettere, ricordare. Musa e grande ritrattista dell' Art decò, Tamara De Lempicka, fuggita da San Pietroburgo, divenne icona degli anni Venti a Parigi. Saranno presenti Davide Corini, pianista jazz che eseguirà musiche del repertorio degli anni 20 e 30 mentre le voci narranti saranno quelle di Laura Negretti, comasca, attrice ed organizzatrice teatrale e di Gustavo La Volpe, attore, cantante e regista.

