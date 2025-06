Tudor vuole vincere il Mondiale per Club | È nel DNA della Juventus siamo qui per questo

Tudor vuole scrivere un'altra pagina di storia, portando la Juventus al traguardo più ambito: il mondiale per club. Con una determinazione incrollabile e nel rispetto del dna vincente che contraddistingue i bianconeri, l’allenatore ha infuso nuova energia nella squadra. La sfida è aperta, e il sogno di conquistare il titolo mondiale è più vivo che mai. La strada è tracciata, e il cuore batte forte: pronti a scrivere il prossimo capitolo di gloria.

Igor Tudor ha lanciato un messaggio ai suoi calciatori in vista dell'esordio al Mondiale per Club: "Vincere è nel nostro DNA, siamo qui per questo"

Thuram a DAZN: «Dobbiamo vincere. Abbiamo lavorato bene, Tudor ci chiede questa cosa. MOTM di maggio? È grazie alla squadra» - Khephren Thuram ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Venezia e Juventus.

