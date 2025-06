Tudor verso il Mondiale per Club | Qui le migliori squadre al mondo ma l'ambizione della Juventus è sempre vincere

Tudor e la Juventus sono pronti a conquistare il mondo: le migliori squadre si affrontano nel prestigioso Mondiale per Club, e i bianconeri sognano di scrivere un’altra pagina di storia. Dopo l’atterraggio negli USA, l’attesa cresce: il debutto tra mercoledì e giovedì rappresenta un’occasione unica per dimostrare il proprio valore e continuare a inseguire il sogno di sempre.

Il giorno dopo l`atterraggio della Juventus negli USA per la spedizione al Mondiale per Club, con esordio nella notte tra mercoledì e giovedì.

Inizia l'avventura della Juventus al Mondiale per Club I bianconeri sono appena atterrati negli USA Tudor esordirà in #FIFACWC il 19 giugno alle ore 3:00 contro l'Al Ain a Washington

UFFICIALE: Igor Tudor rinnova con la Juventus ? Nessuna sorpresa, ma un messaggio chiaro, anzi chiarissimo, in vista del Mondiale per club e della prossima stagione: Igor Tudor ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2027.

Tudor carica già la Juve: Al Mondiale per vincere, non per partecipare...; Juventus, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, l'elenco completo dei giocatori selezionati da Tudor; Juve, la carica di Tudor: Non siamo al Mondiale solo per partecipare.

Tudor verso il Mondiale per Club: "Qui le migliori squadre al mondo, ma l'ambizione della Juventus è sempre vincere" - Il giorno dopo l`atterraggio della Juventus negli USA per la spedizione al Mondiale per Club, con esordio nella notte tra mercoledì e giovedì contro l`Al-