Tudor | Sono felice del rinnovo ora guardiamo avanti Vlahovic e Rugani? Ho parlato con tutti

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, esprime entusiasmo e determinazione, sottolineando come il rinnovo di contratto sia un segnale di fiducia e continuità. Con lo sguardo rivolto al futuro, tra Vlahovic e Rugani, Tudor ha parlato con convinzione: “Non siamo qui per partecipare, ma per vincere”. Ora, l’obiettivo è adattarsi rapidamente alle sfide del Mondiale per Club, portando in campo tutta la grinta e la squadra.

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato a Dazn, presentando il Mondiale per Club che è partito questa notte con la partita inaugurale «La Juve ha sempre la stessa ambizione di vincere. Vogliamo fare questo con umiltà. Sappiamo che qua ci sono le squadre migliori al mondo, però non siamo venuti qua per partecipare, questo è chiaro. Il viaggio è stato quello che è stato, ora c’è da adattarsi al tempo, al fuso orario, in fretta, perché si gioca già mercoledì». Leggi anche: Tudor: «Traghettatore è una brutta parola. La vita può cambiare in 3-4 partite anche se hai il contratto» Ha parlato con Vlahovic e Rugani? «Ho parlato con tutti quanti, tutti stanno bene, tutti sono vogliosi e motivati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor: «Sono felice del rinnovo, ora guardiamo avanti. Vlahovic e Rugani? Ho parlato con tutti»

L'allenatore della Juventus Igor Tudor ha parlato dell'imminente partecipazione al Mondiale per club, esprimendo entusiasmo e ottimismo: "È una cosa nuova, ed è proprio questo a renderla affascinante. Il calcio, come sempre, ha il potere di unire e di andare

