Tudor a DAZN: «La Juventus ha sempre l’ambizione di vincere». Le prime parole all’arrivo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Intercettato da DAZN all’arrivo negli Stati Uniti, Igor Tudor ha presentato così la nuova competizione per i bianconeri. Il messaggio del tecnico alla sua Juve. AMBIZIONE AL MONDIALE – «C’è emozione, perchĂ© è la prima volta per questa competizione. La Juve ha sempre la stessa ambizione di vincere, vogliamo fare quello con umiltĂ . Sappiamo che ci sono le squadre migliori al mondo qua, però non siamo venuti a partecipare questo è chiaro. Il viaggio è stato quello che è stato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «La Juventus ha sempre la stessa ambizione, che è quella di vincere. Ecco il nostro obiettivo al Mondiale per Club»

