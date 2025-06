TS – il dg Juve con il figlio Ata Arsene

Ti abbiamo scelto, Ata Arsene, per portare avanti la tradizione di passione e vittoria della Juventus. La famiglia Comolli si è subito immersa nell’atmosfera torinese, lasciando intendere un futuro ricco di entusiasmo e successi. Tra le stories social della moglie Selinay Gürgenç e la prima maglietta con il numero 3 del piccolo Ata, emerge chiaramente quanto questa nuova avventura rappresenti un capitolo speciale per tutti.

2025-06-15 16:26:00 Arrivano conferme da TS: Sono arrivati da poche settimane a Torino, ma Comolli e sua moglie Selinay Gürgenç si sono già ambientati benissimo, come dimostrano le stories social postate dalla moglie sul suo profilo Instagram. La prima tappa della famiglia non poteva che essere lo Juventus store: con loro c'era anche il piccolo Ata Arsene, che ha già ricevuto la sua prima maglietta bianconera con il numero 3. "Ti abbiamo scelto, uno di noi a prima vista " – ha scritto Selinay a corredo del carosello di foto e non sono mancati i commenti dei tifosi juventini che hanno replicato con un "Benvenuti".