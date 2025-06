TS – Allegri cerca i gol contatto Milan-Juve per Vlahovic In lista spunta pure Nunez

Il mercato estivo si infiamma: Allegri cerca il bomber perfetto per rinforzare la Juve, con Vlahovic in lista e anche Nunez tra le opzioni. Mentre il Milan investe su Gimenez, il sogno di Osimhen rimane vivo. L’attenzione si concentra su un nome chiave: chi sarà il nuovo protagonista della Serie A? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena iniziate.

Dusan Vlahovic, Mateo Retegui e Darwin Nunez. Ma anche Lorenzo Lucca e sullo sfondo il sogno proibito Victor Osimhen. Tutto questo per evidenziare un semplice concetto: Massimiliano Allegri ha chiesto a Giorgio Furlani e Igli Tare un nuovo numero 9. Il Milan a gennaio ha speso piĂą di 30 milioni per Santiago Gimenez. Il messicano ha iniziato forte, poi però è gradualmente calato finendo addirittura in panchina (6 gol in 17 gare). Il club rossonero ovviamente intende proteggere l'investimento fatto, però il tecnico livornese, che ha chiesto di non cedere Leao, ha in mente un tipo di centravanti diverso.

