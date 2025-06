Trump | Se Iran attacca colpiremo forte

In un clima di tensione crescente, le parole di Trump risuonano come un monito forte e deciso. Dopo la minaccia iraniana di attaccare le basi statunitensi in Medio Oriente, il presidente americano avverte: qualsiasi aggressione sarà contrastata con una forza senza precedenti. La diplomazia può ancora prevalere, ma gli Stati Uniti sono pronti a difendersi con determinazione. La partita si gioca su un filo...

8.30 Se l'Iran attaccasse gli Usa verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano.Lo scrive il presidente Trump dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente. "Gli Usa non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora.Tuttavia,possiamo raggiungere un accordo tra Iran e Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

MEDIO ORIENTE | Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. Al centro, la crisi Iran-Israele. #ANSA Vai su Facebook

Israele verso una nuova escalation, Netanyahu: 'Colpiremo ogni obiettivo'. Telefonata Putin-Trump; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei.

