Trump | Israele e Iran troveranno accordo

In un clima di tensioni e speranze di pace, Trump si mostra ottimista sul futuro tra Israele e Iran. Con parole di fiducia e possibilità di mediazione internazionale, il presidente Usa suggerisce che presto arriverà una soluzione duratura, paragonando il processo a quello tra India e Pakistan. La sua apertura nei confronti di un ruolo di Putin potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un accordo storico, aprendo nuove prospettive per la stabilità nella regione.

16.55 "Avremo presto la pace tra Israele e l'Iran". Lo afferma il presidente Usa Trump sul suo social Truth. "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan", aggiunge parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri. Poi in un'intervista a Abc,Trump si dice "aperto" all'idea che il presidente russo Putin possa fare da mediatore fra Israele e Iran. Un coinvolgimento degli Usa nel conflitto? "Possibile", ma non "al momento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - trump - accordo

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Trump sul suo social Truth:” L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo,e lo faranno,proprio come hanno fatto India e Pakistan”,ha aggiunto parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri.”Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscim Vai su X

“Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i Vai su Facebook

Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace; Decine di missili verso Israele. Trump: Iran e Israele devono concludere accordo. Ci sarà pace - Viceministro degli Esteri di Teheran: Non coopereremo più come prima con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea); Attacco di Israele all'Iran, Trump: Ottimo per il mercato.

Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace - "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan", ha aggiunto Trump parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri. Lo riporta msn.com