Trump | Usa non hanno nulla a che fare con attacco all’Iran

Gli Stati Uniti non sono coinvolti nell’attacco contro l’Iran avvenuto recentemente, e qualsiasi azione di Teheran contro gli americani avrebbe conseguenze devastanti. Come affermato da Donald Trump su Truth, la risposta sarebbe inesorabile e potente. La tensione tra le due nazioni resta alta, ma la priorità è evitare escalation che possano compromettere la stabilità globale. La situazione rimane critica e richiede attenzione.

Se l’Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell’esercito americano: lo scrive il presidente Donald Trump su Truth dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente, riporta il Guardian. “Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l’attacco all’Iran della notte scorsa. Se. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “Usa non hanno nulla a che fare con attacco all’Iran”

