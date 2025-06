Trump tenta il blitz sull’Intelligenza artificiale e propone dieci anni di far west senza regole

Trump tenta di aprire le porte a un'era senza regole per l'intelligenza artificiale, proponendo dieci anni di libertà totale alle Big Tech. Una mossa che rischia di mettere in discussione la sicurezza e i diritti dei consumatori, mentre oltre 130 associazioni si scagliano contro questa proposta. La questione è ormai più che mai critica: quanto possiamo fidarci di un futuro dominato dall'IA senza limiti?

Donald Trump regala a Big Tech dieci anni senza regole sull 'intelligenza artificiale. O almeno ci prova. La manovra finanziaria in discussione al Congresso stabilisce un divieto per gli Stati federati di fissare degli obblighi a carico delle aziende tecnologiche, dunque, di prevedere delle garanzie a tutela dei consumatori. Ma più di centotrenta associazioni della società civile hanno firmato un appello per chiedere il ritiro del provvedimento. Quaranta procuratori generali, di estrazione bipartisan, si oppongono all'approvazione. E persino alcuni senatori repubblicani, ora che la legge è all'esame della Camera Alta, hanno criticato apertamente la moratoria.

