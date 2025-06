trump si fa la sua parata in stile nordcoreano e mostra tutta la debolezza

In un contesto globale sempre più turbolento, Trump sceglie di sfoggiare una parata militare in stile nordcoreano a Washington, tra notizie allarmanti e tensioni crescenti. Un gesto che, più che celebrare, rivela le fragilità di un leader sotto pressione. Ventotto carri armati Abrams sfilano, simbolo di potenza o di debolezza? La risposta si cela nel senso profondo di questa spettacolare esibizione.

Sullo sfondo di notizie dal mondo agghiaccianti come l’attacco di Israele all’Iran e l’allargamento del conflitto in Medio Oriente e all’interno di una cornice nazionale preoccupante, dagli scontri a Los Angeles tra la Guardia Nazionale e la popolazione fino alle manifestazioni anti Trump del No Kings Day, il presidente americano mette in scena una parata militare a Washington nello stile nordcoreano. Perché lo fa? Ventotto carri armati Abrams da 61 tonnellate, 56 veicoli corazzati, artiglieria, elicotteri d’assalto, 6.600 soldati, cavalli, muli e persino un cane addestrato, la parata è senza precedenti in tempo di pace, gli americani, va detto, ci regalano questo tipo di prove di forza solo dopo le vittorie belliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it