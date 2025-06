Trump sfila con l' esercito a Washington mentre l' America protesta contro di lui al grido No Kings

In un'America divisa, Donald Trump sfila con l'esercito a Washington, celebrando i 250 anni dell'esercito con una parata da 45 milioni di dollari, mentre le strade si riempiono di proteste del movimento "No Kings". Due visioni opposte si affrontano in un Paese spaccato, tra orgoglio militare e richieste di cambiamento. La tensione è palpabile: quale sarà il futuro di questa nazione divisa?

Un'America spaccata in due. Da una parte, la parata militare di Washington per i 250 anni dell'esercito fortemente voluta da Donald Trump (nel giorno del suo 79esimo compleanno) e costata circa 45 milioni di dollari. Dall'altra, le proteste del movimento "No Kings" che, nelle strade di città. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump sfila con l'esercito a Washington, mentre l'America protesta contro di lui al grido "No Kings"

In questa notizia si parla di: trump - esercito - washington - america

Trump, messaggio all’Iran e post su esercito: “Usa ha tante armi, speriamo di non doverle usare” - Donald Trump lancia un messaggio chiaro all'Iran, sottolineando la potenza dell'esercito americano e l'accumulo di armi senza precedenti.

L’America non ha mai visto una cosa più grottesca, imbarazzante, umiliante della spennacchiata “parata militare” organizzata a Washington DC per il compleanno del presidente Trump, con la scusa di celebrare l’esercito. - X Vai su X

La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: "No Kings" Migliaia di soldati e di mezzi militari a Washington per celebrare l'anniversario dell'US Army e il 79° genetliaco del Presidente: ma dopo giorni di tensione in Calif Vai su Facebook

Stati Uniti, a Washington la grande parata militare voluta da Trump; Washington, Trump alla parata dell'esercito: scontri e tensioni da New York a Los Angeles; La parata per i 250 anni dell'esercito. Ma l'America è in piazza contro Trump: No Kings - Usa: Trump soddisfatto per parata militare. Tutti celebrano le loro vittorie. Era ora lo facessimo (Video).

'Orgoglio' Trump e proteste, la parata spacca l'America - Da una parte la parata militare di Washington per i 250 anni dell'esercito fortemente voluta da Donald Trump, che ha salutato i partecipanti affermando: "Rendete gli americani orgogliosi". Secondo msn.com