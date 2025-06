Trump | Presto pace tra Iran e Israele grazie al mio intervento

Donald Trump annuncia con entusiasmo un imminente accordo di pace tra Iran e Israele, risultato diretto del suo intervento. In un messaggio su Truth Social, l’ex presidente evidenzia i suoi sforzi per promuovere la stabilità nella regione, paragonando la delicata situazione mediorientale a un equilibrio precario che potrebbe presto essere rotto. La sua dichiarazione accende nuove speranze di pace e dialogo in un’area storicamente turbolenta, aprendo un capitolo di possibile serenità tra due nazioni chiave.

