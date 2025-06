Trump possibile coinvolgimento Usa in guerra Israele-Iran

Donald Trump ha lasciato aperta la porta a un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran, affermando che al momento gli USA non sono coinvolti. Tuttavia, la situazione rimane tesa e incerta, alimentando timori di un’escalation regionale. La domanda che molti si pongono ora è: come evolverà questa delicata crisi e quale ruolo giocheranno le superpotenze in un’area così volatile?

E' "possibile" che gli Stati Uniti vengano coinvolti nel conflitto in corso fra Israele e Iran. Lo ha detto Donald Trump ad Abc, sottolineando che al "al momento" gli Usa "non sono coinvolti".

