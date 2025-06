Trump minaccia l’Iran | Se ci attaccherete vi colpiremo con tutta la nostra forza

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con Donald Trump che avverte: se l'Iran attaccherà, gli Stati Uniti risponderanno con tutta la loro forza. Nel frattempo, Israele chiede esplicitamente agli USA di unirsi a un'azione militare contro il programma nucleare iraniano. La situazione si fa sempre più complessa e rischiosa, sollevando dubbi sulle prospettive di una possibile escalation nel cuore del Medio Oriente.

Per ora, come confermato da alcune fonti americane citate da Axios, gli Stati Uniti non stanno prendendo in considerazione la richiesta di Israele di unirsi al conflitti. Solo ieri, infatti, lo Stato ebraico avrebbe esortato l'amministrazione Trump a scendere in campo per "partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare". 🔗 Leggi su Ildifforme.it