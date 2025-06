Trump minaccia l' Iran | Così gli Usa entreranno in guerra

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense, con Donald Trump che avverte: un attacco iraniano alle basi americane nel Medio Oriente riceverà una risposta devastante. La crisi si infiamma mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa delicata situazione, dove ogni mossa potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. In un contesto di crescente instabilità, la domanda rimane: cosa succederà se la guerra dovesse scoppiare?

Se l'Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano: lo scrive il presidente Donald Trump su Truth dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente. "Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump minaccia l'Iran: "Così gli Usa entreranno in guerra"

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

“Trump, il riarmo Ue, le guerre in Ucraina e in Palestina, l’attacco all’Iran; così l’Italia ha perso le coordinate della sua politica estera”: il mio editoriale su @repubblica di oggi. Vai su X

MEDIO ORIENTE | Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferisce il Cremlino. Al centro, la crisi Iran-Israele. #ANSA Vai su Facebook

