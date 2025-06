Trump Iran e Israele devono raggiungere accordo presto pace

L’auspicio di Donald Trump si fa portavoce di un futuro di pace tra Iran e Israele: un accordo imminente, come quello tra India e Pakistan, potrebbe cambiare le sorti della regione. Con telefonate e incontri continui, la diplomazia fa passi avanti, anche se spesso il riconoscimento tarda ad arrivare. In un mondo complesso e turbolento, la speranza di un dialogo costruttivo si rafforza, perché la pace è un obiettivo che vale ogni sforzo e ogni attesa.

"Avremo presto la pace tra Israele e l'Iran". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan", ha aggiunto Trump parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri. "Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma va bene così", ha messo in evidenza Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace

In questa notizia si parla di: trump - iran - israele - raggiungere

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

"Colpiremo l'#Iran con tutta la forza se ci attaccasse", così #Trump su Truth risponde alla minaccia di Teheran di ritorsioni sulle basi Usa in Medio Oriente. "Nulla a che fare con l'attacco della notte scorsa", "Possiamo raggiungere un accordo Iran-Israele", pre - X Vai su X

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro obiettivi nucleari e militari in Iran. Gli Stati Uniti prendono le distanze dall’azione di Netanyahu, ma intanto Donald Trump ha esortato l'Iran a raggiungere un accordo sul suo prog Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Ci sarà presto la pace grazie al mio intervento”; Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace; Iran-Israele, decine di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Raid a Teheran. Da venerdì 200 iraniani e 13 israeliani morti. Trump: presto pace.

Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace - "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan", ha aggiunto Trump parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri. Lo riporta ansa.it