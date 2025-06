Trump fermò Netanyahu | No all' uccisione di Khamenei I veri piani di Israele nella guerra contro l' Iran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con Netanyahu che ammette: l’obiettivo principale delle operazioni militari israeliane è un cambio di regime in Iran. Questa strategia, svelata dal premier stesso, rivela le vere intenzioni dietro la guerra, ben oltre le azioni visibili. Ma cosa cela davvero questa intricata danza di potere? È fondamentale capire i piani nascosti per anticipare le mosse future nella regione.

Ci sarebbe un obiettivo preciso che muove l'azione militare lanciata da Israele: ottenere un cambio di regime in Iran. Non lo nasconde il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato che un cambio di regime in Iran potrebbe essere una conseguenza degli attacchi militari.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L'annuncio di Netanyahu: «Controlliamo i cieli dell'Iran». Israele: Khamenei è un obiettivo. Trump parla con Putin: «Stop alle guerre»?LIVE - La rappresaglia di Teheran: tre morti e 14 feriti in Galilea

L'attacco israeliano cancella gli accordi sul nucleare. Tel Aviv nel vicolo cieco della guerra totale

Israele-Iran, Meloni convoca vertice di governo poi sente Trump e Netanyahu; Netanyahu: eliminato il capo dell'intelligence dei Pasdaran. Trump apre a 'Putin mediatore'; Israele-Iran, ancora attacchi. Trump: fate un accordo.

Israele-Iran, Netanyahu: "Veto Trump su uccisione Khamenei è fake news" - Il premier israeliano conferma l'uccisione del capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione