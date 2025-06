Trump fa paura all' Iran | Possibile il nostro coinvolgimento nella guerra con Israele

Il ritorno del timore di conflitti internazionali scuote l’attenzione globale: Donald Trump avverte che gli USA potrebbero essere coinvolti nel conflitto tra Israele e Iran. Pur ribadendo che attualmente non sono impegnati, il presidente ha sottolineato la possibilità di un coinvolgimento futuro, alimentando tensioni già alte nella regione. La domanda che echeggia è: quali saranno le mosse successive degli Stati Uniti in un contesto così volatile?

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad ABC News che "è possibile che veniamo coinvolti" nel conflitto in corso tra Israele e Iran. Il presidente ha rilasciato queste dichiarazioni a Rachel Scott di ABC News. Ha anche ribadito che gli Stati Uniti "al momento non sono coinvolti" nel conflitto. Il presidente ha poi affermato che è "possibile" che gli Stati Uniti "possano essere coinvolti". Il numero uno della Casa Bianca ha poi affermato di essere "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fungere da mediatore nel conflitto tra Iran e Israele. "È pronto. Mi ha chiamato per parlarne.

Nucleare, possibile accordo Usa-Iran: Trump pronto a investire in un consorzio internazionale - Le trattative tra USA e Iran sul nucleare si avvicinano a un possibile accordo, con Donald Trump pronto a investire in un consorzio internazionale per favorire un'intesa.

“Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i Vai su Facebook

#Trump "Avremo presto la pace tra #Israele e #Iran". Lo ha detto il Presidente #Usa su #Truth. "Dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan. Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma Vai su X

