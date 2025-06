Trump cosa succede se l' Iran attacca gli Usa

Cosa succederebbe se l'Iran attaccasse gli USA? Con l'operazione israeliana contro Teheran che si prevede duri settimane, il quadro geopolitico si fa ancora più delicato. La tacita approvazione degli Stati Uniti apre scenari imprevedibili e rischiosi. In un contesto così teso, le ripercussioni potrebbero sconvolgere l'intera regione e oltre. Ma quali sono le possibili conseguenze di un escalation così imponente? Continuate a seguirci per scoprire gli sviluppi.

L'operazione israeliana contro l' Iran dovrebbe durare " settimane, non giorni " e sta procedendo con la tacita approvazione degli Stati Uniti. E' quanto riporta la Cnn, citando funzionari israeliani e della Casa Bianca. Un funzionario israeliano ha fatto sapere che l'amministrazione Trump non ha criticato la durata dell'operazione nei colloqui privati e una fonte della Casa Bianca ha confermato che l'amministrazione è a conoscenza e appoggia i piani di Israele. Alla domanda su quanto a lungo il conflitto potesse continuare, il funzionario Usa ha risposto che dipende dalla risposta dell' Iran. Gli Stati Uniti d'America, precisa però Donald Trump sul social Truth "non hanno nulla a che vedere con l'attacco all'Iran di questa notte" ma "se venissimo attaccati in qualsiasi modo, forma o livello dall'Iran, la piena forza e grandezza delle forze armate statunitensi si abbatteranno su di voi in proporzioni mai viste prima ".

