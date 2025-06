Trump colpiremo l' Iran con tutta la forza se ci attaccasse

Se l'Iran dovesse colpire gli Stati Uniti, la risposta sarebbe implacabile e totale. Donald Trump ha scritto su Truth che, in caso di attacco di Teheran, gli USA reagiranno con tutta la forza del loro esercito, lasciando poco spazio a dubbi sulla loro determinazione. La tensione nel Medio Oriente si fa sempre pi√Ļ alta, e il mondo osserva attentamente cosa accadr√†. La pace o il conflitto? La risposta potrebbe cambiare il volto della regione e del pianeta.

Se l'Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano: lo scrive il presidente Donald Trump su Truth dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente, riporta il Guardian.

