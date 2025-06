Trump avverte Teheran | No alla bomba atomica pronti a reagire con tutta la nostra potenza

In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, Donald Trump lancia un avvertimento chiaro e deciso a Teheran: nessuna tolleranza per la bomba atomica. Con fermezza, l’ex presidente ha sottolineato che impedire al Iran di armarsi nucleariamente è essenziale per la sicurezza globale. Un messaggio diretto, che va oltre le alleanze storiche, evidenziando come la pace dipenda dalla fermezza nel contenere le minacce nucleari. La situazione resta critica, e l’Europa si domanda quali siano le prossime mosse.

Nel pieno dell’escalation in Medio Oriente, Donald Trump è tornato a esprimersi con fermezza sul ruolo dell’Iran nel conflitto con Israele. In un’intervista a The Atlantic, l’attuale presidente degli Stati Uniti ha affermato che impedire a Teheran di acquisire armi nucleari è una prioritĂ assoluta per la sicurezza americana. “Non può esserci pace se l’Iran ha un’arma nucleare”, ha dichiarato. Un messaggio diretto, che va oltre l’alleanza con Israele: “A prescindere da Israele o meno, l’Iran non può avere una bomba nucleare”, ha detto Trump, ribadendo la propria linea dura. Secondo il presidente, Teheran resta comunque disponibile al negoziato, nonostante i raid israeliani contro infrastrutture militari e centri di ricerca nel Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

