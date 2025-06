Trump avverte l' Iran | Risposta devastante se attaccati gli Usa

In un monito deciso, Donald Trump avverte l'Iran: qualsiasi attacco agli Stati Uniti sarà risposto con una forza devastante. Dopo la minaccia di Teheran di colpire le basi americane in Medio Oriente, il presidente americano ribadisce che Washington è pronta a difendersi con tutta la potenza militare disponibile, lasciando chiaro che la pace ha un limite e che gli Usa non esiteranno a reagire. La situazione rimane tesa e imprevedibile.

Se l'Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano: lo scrive il presidente Donald Trump su Truth dopo la minaccia di Teheran di attaccare le basi Usa in Medio Oriente, riporta il Guardian. "Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora. Tuttavia, possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!", si legge nella nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump avverte l'Iran: "Risposta devastante se attaccati gli Usa"

In questa notizia si parla di: iran - trump - attaccati - avverte

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

ULTIM'ORA Israele sotto attacco: sirene ed esplosioni a Gerusalemme In volo missili dall’Iran. Cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/uVBsR. Vai su Facebook

Trump avverte l'Iran: Risposta devastante se attaccati gli Usa; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Idf: colpite altre basi missilistiche nell' Iran occidentale; Israele - Iran, la guerra in diretta | L'annuncio di Netanyahu: «Controlliamo i cieli dell'Iran». Israele: «Khamenei è un obiettivo». Trump parla con Putin: «Stop alle guerre». La rappresaglia di Teheran: tre morti e 14 feriti in Galilea.

Trump avverte l'Iran: "Risposta devastante se attaccati gli Usa"

Secondo quotidiano.net: Trump minaccia l'Iran di una risposta militare senza precedenti in caso di attacco, ma apre a un accordo con Israele.