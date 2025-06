Trump ' aperto all' idea di Putin mediatore è pronto'

In un panorama geopolitico in continua evoluzione, le parole di Donald Trump aprono nuovi scenari: l’ex presidente si mostra disponibile a considerare Putin come mediatore nel complesso conflitto tra Israele e Iran. Una proposta che potrebbe cambiare le dinamiche internazionali, affinché la diplomazia trovi spazio tra tensioni e interessi condivisi. La strada verso la pace passa anche attraverso incontri sorprendenti e scelte coraggiose; tutto è ancora possibile.

Donald Trump è "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore nel conflitto fra Israele e Iran. "E' pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo", ha detto il presidente in un'intervista a Abc.

Casa Bianca, Trump è aperto a un incontro con Putin - La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump sarebbe disponibile a un incontro con Vladimir Putin, mentre si avvicina una telefonata tra i due leader.

