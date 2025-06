Truffa vacanze devi fare molta attenzione | qui il rischio è altissimo

L’estate si avvicina e con essa l’entusiasmo di partire in vacanza, ma attenzione: il rischio truffe alle mete turistiche è altissimo, con un tasso di insidiosità pari a 232! I turisti devono essere particolarmente vigili, soprattutto nelle zone più battute. Conoscere i luoghi a rischio è fondamentale per proteggersi e godersi una vacanza senza brutte sorprese. Ecco dove bisogna stare davvero attenti…

Truffa vacanze, c’è da fare moltissima attenzione: in alcuni luoghi il tasso è davvero alto! I turisti sono avvisati, ecco dove si rischia Con l’avanzare della stagione estiva, aumentano anche le prenotazioni per le vacanze. Come ogni anno, le mete scelte vanno dal classico soggiorno in qualche località balneare italiana a – soprattutto per quelli. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info