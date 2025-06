Truffa dello specchietto Ottocento euro in fumo | Non consegnate denaro

In un'epoca in cui le truffe si evolvono, anche i metodi più antichi come la "truffa dello specchietto" tornano a colpire con ingegno e crudeltà. A Pontelungo, nel cuore di Pistoia, un anziano è stato vittima di questa astuta truffa, proprio davanti a una banca. La sua storia ci ricorda quanto sia importante restare vigili e informati per proteggersi da insidie che, pur sembrando vecchie, sono sempre pronte a tornare in azione.

Un nuovo caso di truffa dello specchietto si è verificato nei giorni scorsi a Pontelungo, frazione di Pistoia già segnata da episodi simili in passato. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato un anziano residente nella zona, raggirato proprio davanti alla filiale di una banca locale. Secondo quanto emerso, l'uomo si trovava alla guida della sua auto quando è stato fermato da due individui a bordo di un altro veicolo, che lo hanno accusato di aver urtato e danneggiato lo specchietto della loro macchina e di aver provocato anche altri danni. Con modi apparentemente cortesi ma decisi, i due hanno inscenato un danno mai avvenuto, chiedendo un risarcimento immediato per evitare il coinvolgimento dell'assicurazione.

