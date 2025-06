truffa della casa fantasma cameriera perde 6mila euro di caparra

Ancora una volta, la truffa della casa fantasma colpisce nel cuore della quotidianità. Questa volta, a cadere vittima è stata una madre di famiglia, cameriera a Riccione, che ha perso ben 6 mila euro di caparra in un raggiro improvviso. Un episodio che dimostra come nessuno sia immune e invita a prestare massima attenzione quando si tratta di affitti online. La storia, purtroppo, non finisce qui...

Nuovo episodio di truffa della "casa fantasma". A farne le spese questa volta non è stato però un turista alla ricerca di alloggi a prezzo stracciato per una vacanza in Riviera, ma una madre di famiglia, che lavora come cameriera in un ristorante di Riccione. La donna, 43 anni, si era rivolta allo studio legale Caroli per formalizzare la querela, dopo essersi vista sottrarre una somma pari a 5.600 euro, cifra versata in contanti come cauzione per un contratto di affitto rivelatosi falso. Tutto ha avuto inizio nel novembre 2024, quando la donna, in cerca di una nuova abitazione da affittare, si è imbattuta su Facebook in un annuncio di una sedicente agenzia riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it