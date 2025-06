Truffa del Bonus Cultura così sottraevano ai ragazzi lo Spid e i 500 euro | la frode portata avanti in tutta Italia

Una rete di truffe senza scrupoli ha sfruttato il Bonus Cultura, sottraendo ai giovani italiani i 500 euro destinati a loro. La polizia postale di Firenze ha smascherato un sistema fraudolento che, attraverso credenziali Spid parallele, rubava l'importo disponibile sulla carta elettronica. L’indagine ha portato alla denuncia di dieci persone e a perquisizioni su tutto il territorio nazionale. È fondamentale conoscere i rischi per proteggere i nostri giovani da queste insidie.

Sottraevano ai ragazzi l’importo disponibile nella carta elettronica del Bonus Cultura attivando credenziali Spid parallele. Era questo il modus operandi scoperto dalla polizia postale di Firenze. Le indagini sulla frode hanno portato alla denuncia di dieci persone e perquisizioni e sequestri effettuati in tutta Italia. (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.com Oggetto della frode, come già accennato, il Bonus Cultura. Parliamo della carta elettronica del valore di cinquecento euro da utilizzare per l’acquisto di libri, dischi, corsi di lingua, biglietti di concerti, musei, mostre e spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Truffa del Bonus Cultura, così sottraevano ai ragazzi lo Spid e i 500 euro: la frode portata avanti in tutta Italia

bonus - cultura - sottraevano - ragazzi

