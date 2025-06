Trovata solo ora Garlasco colpo di scena nella casa di Chiara Poggi | la scoperta

Una scoperta rivoluzionaria scuote le indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Sul primo gradino della scala della villetta, dove il corpo della giovane è stato trovato nel 2007, è emersa una traccia di sangue che potrebbe essere l’impronta di una scarpa. Questa nuova evidenza potrebbe cambiare le sorti dell’indagine e avvalorare l’ipotesi di un coinvolgimento più ampio. La verità sta emergendo, e tutto potrebbe essere diverso da come si pensava finora.

Una nuova scoperta, finora mai rilevata, potrebbe aprire scenari inattesi nell'indagine sul delitto di Garlasco. Sul primo gradino della scala della villetta dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, è stata rinvenuta una traccia nel sangue che sembrerebbe corrispondere all'impronta di una scarpa. Questa circostanza potrebbe supportare l'ipotesi della Procura di Pavia secondo cui più persone avrebbero preso parte al delitto. Attualmente, è indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, mentre gli investigatori continuano la ricerca di possibili complici. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Tempo", i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, sotto la direzione del colonnello Antonio Coppola, in collaborazione con i Ris di Cagliari e il Racis di Roma, hanno eseguito un'accurata mappatura della casa dei Poggi, utilizzando tecnologie avanzate come i laser scanner 3D e sistemi di intelligenza artificiale.