Trottole in piazza Gioco del Pirlì al via tra passato e futuro

Dalle tradizioni di un passato spensierato alle sfide di oggi, le trottole in piazza tornano a vivere con il torneo del Pirlì, un gioco antico che unisce comunità e divertimento. Un’occasione per riscoprire radici profonde e condividere momenti di allegria autentica nelle piazze bergamasche e non solo. Pronti a lanciare la vostra trottola verso il futuro?

E’ considerato un antenato del flipper, molto diffuso nelle osterie e nelle piazze bergamasche fino agli anni ‘80-‘90. Realizzato con materiali poveri, si gioca lanciando una trottola di legno su un tavolo con sponde, con l’obiettivo di abbattere dei birilli posizionati in un castello. Torna ad animare le piazze di 24 Comuni, di cui 19 della Bergamasca, il torneo del Pirlì, gioco riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’umanità nell’ambito del programma Tocatì-Unesco. La nuova edizione del progetto "Tutti in gioco -il Pirlì, passato, presente e futuro", che ha come obiettivo quello di salvaguardare e valorizzare il Pirlì, ha preso il via ieri e proseguirà oggi nella piazza principale di Tavernola Bergamasca: seguiranno poi gli appuntamenti nelle piazze di Gaverina, Villa di Serio, Zogno, Casazza, Mornico, Endine Gaiano, Monasterolo, Rota d’Imagna, Albino, Seriate, Pradalunga, Cavernago, Scanzorosciate, Levate, Palosco, Luzzana, Antegnate e Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trottole in piazza. Gioco del Pirlì al via tra passato e futuro

In questa notizia si parla di: gioco - pirlì - trottole - piazza

Pirlì, il flipper storico torna a divertire con «Tutti in gioco» - Pirl236, il celebre flipper storico, torna a incantare grandi e piccini, portando il divertimento nelle piazze di 24 Comuni.

. . . . TUTTI IN GIOCO 2025 · QUALIFICAZIONI ------------ ------------ ------------ SABATO 14 e DOMENICA 15 GIUGNO ------------ ------------ ------------ La Comunità Ludica del Pirlì insieme a: Parrocchia di S. Maria Maddalena in Tavernola Bergamasca Polisp Vai su Facebook