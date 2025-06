Troppo PSG per l'Atletico Madrid | poker di Luis Enrique a Simeone è una lezione di calcio

Nel calcio, i dettagli fanno la differenza e il PSG di Luis Enrique dimostra di averli imparati bene. Con un sorprendente poker contro l’Atletico Madrid, i parigini inviano un messaggio chiaro: sono pronti a mettere in scena una vera lezione di calcio nel Mondiale per Club 2025. La sfida tra due giganti si trasforma così in un’esplosione di strategia e talento, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. E questa partita è solo l’inizio.

