Troppa plastica nei mari | servono nuove politiche e azioni urgenti su riuso e riciclo

Giornata mondiale dell’ambiente: dagli anni ’50 prodotte oltre 9 miliardi di tonnellate di plastica, oggi solo il 9% è riciclata. La plastica dispersa rappresenta una sfida globale per tutelare la salute umana e dell’ambiente. La giornata mondiale dell’ambiente si celebra il cinque giugno in tutto il mondo. Istituita nel 1972 dalle Nazioni unite, rappresenta la principale iniziativa globale dedicata a diffondere consapevolezza sull’importanza di preservare la qualità ambientale. Obiettivo è permettere a ogni individuo sul Pianeta di vivere una vita dignitosa, all’insegna delle pari opportunità offerte in modo gratuito dalla natura al genere umano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it