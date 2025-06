trofeo olimpia team running a calenzano le foto della corsa

Il 15 giugno 2025, Calenzano si è trasformata in un palcoscenico di energia e passione con il 4° Trofeo Olimpia Team Running. Tra scorci di natura e il fascino del borgo medievale, decine di atleti hanno sfidato se stessi lungo un percorso rinnovato, tra emozioni e solidarietà. Le foto della corsa raccontano un evento indimenticabile, dove sport e comunità si sono incontrati in un abbraccio di entusiasmo e divertimento. Scopri i momenti più belli di questa straordinaria giornata.

Calenzano, 15 giugno 2025 – Grande partecipazione al 4° Trofeo Olimpia Team Running, manifestazione organizzata con cura dall'ASD Olimpia Team Running di Calenzano. Il percorso, completamente rinnovato, si è snodato tra scorci di verde e natura, mantenendo il suggestivo passaggio nel borgo medievale, divenuto ormai un tratto distintivo della gara. La prova competitiva si è sviluppata su un tracciato di 12 km, affiancata da percorsi più brevi dedicati ai partecipanti non competitivi. Partenza e arrivo presso il Circolo Old River di Via del Molino, punto nevralgico dell'evento.