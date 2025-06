TRIS EPOCALE! La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans grazie all’impresa di AF Corse!

Un trionfo epocale che scrive una nuova pagina nella storia dell’automobilismo: Ferrari conquista per il terzo anno consecutivo la leggendaria 24 Ore di Le Mans, grazie all’impresa di AF Corse e alla straordinaria performance della 499P privata n. 83 con Kubica, Ye e Hanson. Un risultato che consacra l’Italia come protagonista indiscussa, confermando il ritorno alle glorie del passato. La vittoria di Ferrari segna un nuovo capitolo di eccellenza e passione nel mondo delle corse.

Ferrari vince per la terza volta consecutiva la 24 Ore Le Mans! Il marchio di Maranello festeggia ancora con la 499P privata n. 83 di AF Corse grazie a Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, il terzetto precede sotto la bandiera a scacchi la Porsche n. 6 ufficiale di Kevin EstreLaurens Vanthoor Matt Campbell. L'Italia torna a trionfare a Le Mans come accaduto nel 2023 e nel 2024, Ferrari si impone per la prima volta con il proprio prototipo privato. Porsche si inchina alla 499P riconoscibile per la propria livrea gialla, i tedeschi hanno tagliato il traguardo davanti alla Ferrari n. 51 di Antonio GiovinazziJames CaladoAlessandro Pier Guidi.

