Triangolare in carcere | la Spes Borgotrebbia chiude il progetto Sport per tutti

Ha promosso inclusione, solidarietà e il valore dello sport come strumento di rinascita, dimostrando che anche dietro le sbarre può nascere una passione autentica e condivisa. Un evento che ha unito diverse storie sotto il segno del fair play e della speranza, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. La chiusura di questo progetto rappresenta un arrivederci, perché lo spirito sportivo continua a vivere oltre ogni confine.

Si è svolto sabato 14 giugno alla casa circondariale di Piacenza un torneo triangolare di calcio che ha visto protagoniste due squadre composte da detenuti e una rappresentativa della Spes Borgotrebbia, formata da giocatori, allenatori e dirigenti della società dilettantistica. L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Triangolare in carcere: la Spes Borgotrebbia chiude il progetto "Sport per tutti"

In questa notizia si parla di: triangolare - spes - borgotrebbia - carcere

Triangolare in carcere: la Spes Borgotrebbia chiude il progetto Sport per tutti; Lo sport che supera il muro, un triangolare in carcere con la Spes Borgotrebbia; Con lo Sport per tutti la Spes Borgotrebbia in campo alle Novate.

Lo sport che supera il muro, un triangolare in carcere con la Spes Borgotrebbia - Un triangolare in carcere, così la “Spes Borgotrebbia” chiude il progetto “Sport per tutti”. Segnala piacenzasera.it