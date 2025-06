Trescore frontale tra auto | due ventenni in ospedale

Un grave incidente stradale ha scosso Trescore Balneario nella mattina di domenica 15 giugno. Due giovani di vent'anni sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale tra una Fiat 500 e un'Alfa Romeo Mito, lungo via Gramsci, vicino alle terme. Trasportate in ospedale in codice giallo, le loro condizioni restano sotto stretta sorveglianza. Scopriamo i dettagli di questa tragica collisione che ha richiamato l’attenzione della comunità .

Trescore Balneario. Uno scontro frontale e due ventenni trasportate in ospedale in codice giallo: questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 15 giugno a Trescore Balneario, lungo via Gramsci. L’allarme è scattato poco dopo le 6.30, quando una Fiat 500 e una Alfa Romeo Mito e si sono scontrate frontalmente nella zona delle terme, viaggiando verso Lovere: immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bergamo. Nello schianto sono rimaste ferite due ragazze di 21 e 23 anni che, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario sul luogo dell’incidente, sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Seriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trescore, frontale tra auto: due ventenni in ospedale

In questa notizia si parla di: trescore - frontale - ventenni - ospedale

Trescore, frontale tra auto: due ventenni in ospedale.

Scontro frontale tra un’auto e una moto, in ospedale 44enne: è grave - Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore e un’auto medica da Bergamo. Segnala ecodibergamo.it