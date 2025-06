Trenord sciopero dei treni il 16 giugno 2025 | orari e fasce di garanzia

Preparatevi a un lunedì di caos ferroviario in Lombardia: lo sciopero dei treni Trenord del 16 giugno 2025 potrebbe causare disservizi e cancellazioni. Con orari e fasce di garanzia, informarsi è fondamentale per pianificare al meglio i propri spostamenti. Restate aggiornati e scoprite come affrontare questa giornata senza sorprese!

Si preannuncia un lunedì di fuoco per chi si dovesse mettere in viaggio in treno in Lombardia: domani, lunedì 16 giugno, è previsto uno sciopero dei treni regionali Trenord. Potrebbero dunque verificarsi disservizi per i treni regionali e suburbani; i Malpensa Express e per i servizi transfrontalieri da e per la Svizzera. L'agitazione, organizzata dal sindacato Osr Orsa Ferrovie, durerà dalle ore 3 del 16 fino alle 2 di martedì 17 giugno. Garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

