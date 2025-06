Treno e navigazione un solo biglietto Tutti in crociera sul battello Capinera

Scopri l’esperienza unica di “Gite in treno con Trenord” a Pizzighettone: un biglietto tutto incluso che unisce il fascino del viaggio in treno con la bellezza della navigazione sull’Adda, il tutto per soli 20 euro. Un’occasione imperdibile di immergersi nella natura e nella storia, vivendo un’avventura indimenticabile senza stress. Anche quest’anno, il battello Capinera apre le sue porte per svelare i progetti di “Navigare l’Adda”, un modo speciale di esplorare e divertirsi.

Un solo biglietto per arrivare in treno a Pizzighettone e navigare sull’Adda. Anche quest’anno “Gite in treno con Trenord“ tocca Pizzighettone: il biglietto speciale “Navigare sull’Adda“ comprende infatti al costo di 20 euro il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Pizzighettone o Ponte d’Adda, più un’ora di navigazione. L’altra mattina a bordo del battello Capinera sono stati presentati i progetti di “Navigare l’Adda“ dal presidente del Consorzio Carlo Pedrazzini con il vicepresidente della Provincia di Cremona Luciano Toscani, il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi e per Edison Marina Faggioni, il direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini, diversi insegnanti e la dirigente scolastica di Pizzighettone Cristina Grasso oltre a guide e operatori culturali del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treno e navigazione, un solo biglietto. Tutti in crociera sul battello Capinera

In questa notizia si parla di: treno - biglietto - navigazione - battello

Savona, passeggero senza biglietto aggredisce due poliziotti: arrestato dopo il caos sul treno regionale - A Savona, un passeggero senza biglietto ha scatenato il caos su un treno regionale, aggredendo due poliziotti intervenuti per fermarlo.

Sarà la leggera brezza, sarà la natura lussureggiante del Parco Adda Sud, oppure la navigazione dolce sulle acque placide...ma per le coppie non c’è scampo... Se anche voi volete innamorarvi immersi nella scenografia del fiume Adda prenotate la vostra git Vai su Facebook

Treno e navigazione, un solo biglietto. Tutti in crociera sul battello Capinera; Navigazione Lago di Como: cinque itinerari disponibili con formula treno + battello; Trenord. Tornano le Gite in Treno per una Pasqua all'insegna dell'avventura e del divertimento.

Treno e navigazione, un solo biglietto. Tutti in crociera sul battello Capinera

Da ilgiorno.it: Anche quest’anno “Gite in treno con Trenord“ tocca Pizzighettone: il biglietto speciale “Navigare sull’Adda“ comprende inf ...