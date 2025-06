Treni Torino-Savona cancellati tra Ceva e San Giuseppe di Cairo per cinque giorni | si viaggia in bus

Se viaggi tra Torino e Savona, preparati a qualche cambiamento: dal 16 al 20 giugno, treni regionali cancellati tra Ceva e San Giuseppe di Cairo per lavori di manutenzione. Ma niente paura! Sono stati organizzati servizi sostitutivi in autobus per garantirti comunque il collegamento. Restare informati è fondamentale: scopri come pianificare al meglio i tuoi spostamenti e affronta senza stress questa breve interruzione.

Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno sulla linea Torino-Ventimiglia sono previste modifiche alla circolazione per lavori di manutenzione infrastrutturale. I treni regionali Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo saranno cancellati tra le stazioni di Ceva e San Giuseppe di Cairo.

