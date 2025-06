Tregua dal caldo nelle prossime ore sul Lazio | tornano i temporali Diramata l’allerta meteo

Dopo settimane di caldo intenso, il Lazio si prepara a una tregua temporanea con l'arrivo di rovesci e temporali nelle prossime ore. L'allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile segnala un cambiamento climatico importante, offrendo sollievo ma anche attenzione ai possibili effetti dei fenomeni atmosferici. È fondamentale seguire gli aggiornamenti per tutelare la sicurezza di tutti. Restate sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio questa fase di instabilità meteorologica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta meteo in Lazio: Previsioni di rovesci e temporali fino al 16 giugno. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per la giornata di oggi, 15 giugno 2025, contenente importanti aggiornamenti per la regione Lazio. Secondo il documento “Previsione Sinottica e QPF”, le precipitazioni previste saranno isolate e caratterizzate principalmente da rovesci o temporali, con un’attenzione particolare per i settori interni della regione. Dettagli dell’allerta meteo. La previsione indica che le precipitazioni potrebbero raggiungere una certa intensità , soprattutto nelle ore pomeridiane, con un rischio maggiore nei settori interni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tregua dal caldo nelle prossime ore sul Lazio: tornano i temporali. Diramata l’allerta meteo

In questa notizia si parla di: lazio - temporali - allerta - meteo

Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta - Temporali in arrivo su Frosinone e nel Lazio: l'allerta gialla è attivata per oggi, 13 maggio. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, caratterizzate da rovesci o temporali, con accumuli variabili da deboli a moderati.

#Maltempo | La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo GIALLA valida dal tardo pomeriggio di oggi, Giovedì 22 Maggio 2025, e per le successive 12-18 ore per rischio IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sul Lazio?. Tutti i dettagli nel link Vai su Facebook

Allerta Meteo Lazio: rovesci e temporali dal pomeriggio; Violento temporale e grandinata record, nuova allerta meteo oggi; Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 giugno: le regioni a rischio - Un nuovo vortice ciclonico in arrivo sull'Italia porterà maltempo diffuso da lunedì, prima al nord e poi al centro sud ... Segnala fanpage.it