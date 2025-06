Tredici grammi di droga con sette banconote finte

Un'operazione sorprendente dei carabinieri di Cremona ha portato alla scoperta di droga e banconote false in tasca di un giovane. L’intervento, scaturito da segnalazioni e un’accurata attività di controllo, ha evidenziato come anche i centri storici possano nascondere attività illecite. La vicenda mette in luce l’importanza del monitoraggio costante e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare lo spaccio e preservare la sicurezza urbana.

Droga e banconote false in tasca. Un ventenne è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio. L’altra sera, in seguito a segnalazioni che avevano evidenziato un insolito via vai in un’abitazione del centro storico, è scattato l’intervento dei militari. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento del ventenne. Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati quasi tredici grammi di droga suddivisi in cinque grammi e mezzo di hashish nonchĂ© 7 grammi e mezzo di cocaina suddivisi in dosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tredici grammi di droga con sette banconote finte

