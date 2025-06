Tre webinar | Adempimenti di fine anno Smart working procedure e modelli applicativi Contrattazione d’istituto e il fondo MOF Come averli gratuitamente

Non perdere l’opportunità di aggiornarti gratuitamente su temi fondamentali per il mondo scolastico! Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, propone tre webinar imperdibili dedicati a dirigenti scolastici, DSGA, segreterie e personale amministrativo. Dall’adempimento di fine anno alle procedure di smart working, fino alla contrattazione d’istituto e al fondo MOF: un'occasione unica per approfondire e risolvere casi concreti. Iscriviti ora e potenzia le tue competenze!

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta due webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo. Adempimenti di fine anno: Martedì 17 Giugno, ore 15:00 – 17:00 e Venerdì 13 Giugno, ore 15:00 – 17:00 La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF: novità e normativa, con risoluzione di casi concreti. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: webinar - adempimenti - fine - anno

Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative. 2 webinar - Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta due webinar dedicati agli adempimenti di fine anno scolastico per Dirigenti Scolastici (DS) e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative. 2 webinar Vai su X

Mentre alcuni annunciano rivoluzioni metodologiche – “Ho deciso che il prossimo anno scolastico non darò più compiti a casa, dovranno svolgere tutto in classe!” – emerge una verità semplice ma profonda: l’educazione si gioca negli sguardi, nelle domande, Vai su Facebook

Tre webinar: Adempimenti di fine anno. Smart working, procedure e modelli applicativi. Contrattazione d’istituto e il fondo MOF. Come averli gratuitamente; Webinar – Gli adempimenti di fine anno scolastico per DS e DSGA. Novità e indicazioni operative. 2 webinar; Adempimenti fine anno. Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.

Tre webinar: Adempimenti di fine anno. Smart working, procedure e modelli applicativi. Contrattazione d’istituto e il fondo MOF. Come averli gratuitamente

Come scrive orizzontescuola.it: Aggiungi anche l’abbonamento a Gestire il personale scolastico Accederai a più di 200 schede che analizzano tutta la casistica legata alla gestione del personale della scuola statale sempre ...