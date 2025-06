Tre parrocchie unite per il concerto al Belvedere del Pincio

Unite in spirito e musica, le tre parrocchie di Potenza Picena si preparano a regalare un’emozionante serata al Belvedere del Pincio, in occasione del 70° anniversario della proclamazione di "Città di Maria". Una serata speciale di fede e convivialità, promossa in collaborazione con il Comune, che vedrà protagonisti melodie e testimonianze di comunità. Un appuntamento da non perdere per celebrare insieme questa ricorrenza significativa.

Mercoledì sera, nel giorno dell’anniversario dei 70 anni dalla proclamazione di Potenza Picena "Città di Maria", si svolgerà al Belvedere del Pincio un concerto promosso dalle tre parrocchie cittadine, in collaborazione con il Comune. Nei giorni scorsi il sindaco Tartabini e l’assessore Michele Galluzzo hanno ricevuto in municipio i tre parroci don Aldo Marinozzi, don Luca Gabrielli e don Massimo Fenni, accompagnati da Mirko Morichetti dell’associazione Vivi Picena, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa. La serata, dal titolo "Vivi per qualcosa di grande", vedrà a partire delle 21 la performance del gruppo musicale Nuovi Orizzonti Music, composta da sette elementi e guidata dalla voce di Elena Martelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre parrocchie unite per il concerto al Belvedere del Pincio

