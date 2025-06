Tre cagnolini in adozione | la scomparsa del proprietario e la ricerca di una nuova famiglia

A causa della scomparsa del loro proprietario, tre adorabili cani – due Labrador e una meticcia dal carattere dolce – cercano una nuova famiglia che possa donare loro affetto e sicurezza. Attualmente, una vicina si prende cura di loro, ma è giunto il momento che trovino un ambiente stabile e amorevole. Questi amici a quattro zampe, così affiatati tra loro, meritano di riscoprire la gioia di una casa. Vuoi essere tu quella famiglia?

Tre splendidi cani, due labrador e una cagnolina meticcia, attendono di trovare una nuova famiglia. Il loro proprietario è recentemente scomparso e oggi, dei tre esemplari dolci e affiatati tra loro, si sta prendendo cura una vicina. Vivono nel giardino della villa dove sono cresciuti, accuditi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Tre cagnolini in adozione: la scomparsa del proprietario e la ricerca di una nuova famiglia

In questa notizia si parla di: proprietario - famiglia - cagnolini - adozione

CANILE DI TODI Questi due cagnolini sono stati trovati a Magione (pg) e San Venanzo (pg) (Quindi NON sono dello stesso proprietario) senza microchip... ? sono due cani distinti Sono entrati in canile e nessuno li ha cercati ne' li ha presi in adozio Vai su Facebook

Tre cagnolini in adozione: la scomparsa del proprietario e la ricerca di una nuova famiglia; Un nuovo inizio per Stellina: una casa amorevole per la cagnolina lasciata sola; Giornata mondiale amanti dei cani, i consigli per essere un buon proprietario.

Lilly e Paco, dopo la scomparsa del proprietario sono soli: l'appello per l'adozione - Sono vissuti sempre insieme e sarebbe bellissimo che fossero anche adottati insieme" ... Riporta arezzonotizie.it