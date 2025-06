Tre atleti della Yuasa Battery Grottazzolina convocati per le Universiadi

Un momento di grande orgoglio per la Yuasa Battery Grottazzolina, che vede confermato il talento dei propri atleti tra le eccellenze nazionali. Proprio nel giorno in cui le Marche del Volley celebrano i successi delle proprie squadre al PalaPromoteo, arriva una notizia che rafforza il legame tra passione e competenza: tre atleti della nostra società sono stati convocati per uno stage con la Nazionale Italiana Maschile in vista delle Universiadi. Un risultato che testimonia il valore e la crescita del nostro vivaio, e che ci rende ancora più entusiasti di seguire il loro cammino verso

Proprio nella giornata in cui le Marche del Volley festeggiano tutte le squadre protagoniste di un'annata vincente al PalaPromoteo, con la M&G Scuola Pallavolo grande protagonista, arrivano altre grandi soddisfazioni in casa Yuasa Battery Grottazzolina. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile che si sta preparando per le Universiadi ha convocato ben tre atleti della Yuasa, tra recente passato e prossimo futuro, per uno stage in programma da oggi fino al prossimo 23 giugno, in preparazione proprio della massima competizione di categoria. Il coach Vincenzo Fanizza ha scelto di portare con sé lo schiacciatore Giulio Magalini e il centrale Marco Pellacani, appena arrivati alla Yuasa dopo lo scudetto conquistato con l'Itas Trentino e pronti per essere protagonisti nella stagione che a breve andrà ad iniziare.

